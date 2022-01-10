Встреча между «Олимпиакосом» и «Зенитом» в рамках 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги перенесена из-за выявления случаев заражения коронавирусом в составе команды из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Матч должен был состояться 13 января. «Зенит» обратился к организаторам с просьбой перенести турнир из-за нескольких случаев заражения COVID-19 в составе команды. На прошлой неделе представители команды из Санкт-Петербурга заявили о том, что тесты четырех игроков и одного сотрудника клуба показали положительный результат. «Зенит» не полетел на выездной матч 19-го тура с «Миланом». Затем была перенесена встреча с АСВЕЛом.

Напомним, в прошлом туре Евролиги были отменены все девять матчей из-за коронавируса. В 20-м туре перенесены четыре встречи.