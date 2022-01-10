Появилась информация о том, с какими программами будут выступать российские фигуристки на чемпионате Европы — 2022. Планируется, что турнир состоится с 12 по 16 января в Таллине (Эстония).

Ожидается, что сборную России в соревнованиях у женщин в одиночном разряде представят призеры прошедшего национального чемпионата: Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Валиева планирует исполнить тройной аксель в короткой программе. В произвольной она будет прыгать четверной сальхов, тройной аксель, каскад из четверного тулупа и тройного тулупа и четверного тулупа и тройного тулупа через ойлер.

Трусова не будет делать тройной аксель в короткой программе, а в произвольной сделает четверной лутц.

Щербакова выступит с четверным флипом в произвольной программе.

Спортсменки представят короткую программу на чемпионате Европы 13 января, а произвольную – 15.