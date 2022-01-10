Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова высказалась об отмене этапа Кубка мира в Словении.

Резцова считает, что старты нужны спортсменам. Отмененные гонки пригодились бы лыжникам перед Олимпиадой. По мнению экс-спортсменки, остается один выход – проводить скоростные тренировки. Резцова посоветовала найти местные соревнования на месте сбора.

«Видимо, остается вариант только бегать между собой. Соревновательность необходима. До Олимпиады еще месяц. Это большой перерыв. Это проблема, которая может повлиять на результат«, – цитирует Резцову «Чемпионат».

Напомним, этап Кубка мира в Планице (Словения) должен был пройти с 22 по 23 января. Лыжники должны были принять участие в классических спринтерских гонках и скиатлонах.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.