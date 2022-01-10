Хоккеисты «Спартака» отравились во Владивостоке. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт. 9 января команда проиграла матч местному «Адмиралу» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (3:4).

Источник, знакомый с ситуацией сообщает, что в команде могут быть хоккеисты, заболевшие COVID-19. Одним из них может быть Оскар Данске.

Ранее главный тренер «Спартака» Борис Миронов заявил, что команда потеряла на выезде восьмерых хоккеистов.

Напомним, что в заявке на матч с «Адмиралом» числился форвард Сергей Широков, но он не вышел на лед.

В текущем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» набрал 56 очков в 48 матчах и идет на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции.