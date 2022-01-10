Олимпийский чемпион в эстафете и многократный чемпион мира из Норвегии Тарьей Бё рассказал, какие советы по поводу олимпийской трассы в Пекине (Китай) дает ему восьмикратный чемпион Игр и старший тренер сборной Китая Уле-Эйнар Бьорндален.

Бё заявил, что Бьорндален охотно делится всей необходимой информацией. Биатлонист считает тренера хороших другом.

«Он дал мне несколько советов. Это те же самые вещи, о которых мы говорили раньше, но становится очевидно, что стрелять на Олимпийских играх будет непросто с учетом ветра и холода. Случиться может все, что угодно, но, скорее всего, будет трудно закрывать мишени», – цитирует норвежского биатлониста Dagbladet.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.