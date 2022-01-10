Тренеры сборной России отправятся в командировки в места проведения зимних сборов клубов Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Главный тренер сборной России Валерий Карпин будет просматривать игроков в Эмиратах. Его помощник Николай Писарев полетит в Турцию.

Национальная команда проведет ближайший матч с Польшей 24 марта в Москве. Он состоится в рамках стыкового матча отбора ЧМ-2022.

Сборная России провела семь матчей групповой стадии отборочного этапа чемпионата мира – 2022 под руководством Валерия Карпина. Команда выиграла пять встреч, одна игра завершилась ничьей и еще одна – поражением.

Национальная команда заняла второе место в отборочной группе, уступив Хорватии в решающем матче. Хорваты вышли на ЧМ-2022 напрямую.