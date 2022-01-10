На официальном сайте УЕФА обнародован список из 40 молодых футболистов, которые могут ярко проявить себя в 2022 году. В него включены два игрока с российским паспортом – полузащитник «Динамо» Арсен Захарян и полузащитник ЦСКА Максим Мухин. Также в рейтинге есть форвард «Краснодара» Эрик Ботхейм.

«Захарян способен играть на любом фланге, проявлять изобретательность и забивать голы с любого расстояния. В прошлом сезоне он был признан лучшим молодым игроком РПЛ и стал самым молодым полевым игроком, дебютировавшим в сборной», – содержится в сообщении УЕФА.

Мухина назвали «разрушительной силой в центре поля». УЕФА считает, что Максим отлично проявил себя в ЦСКА.

Также в списке 40 молодых игроков есть представители Украины. Это Михаиле Мудрик из «Шахтера». Кроме того, в рейтинге есть Гави из «Барселоны» и Карим Адейеми из «Зульцбурга».