Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не будет работать в качестве комментатора на чемпионате Европы по фигурному катанию. Соревнования пройдут с 12 по 16 января в Таллине (Эстония).

«Матч ТВ» сообщает, что комментаторами турнира будут Александр Гришин, Алексей Ягудин и Илья Авербух.

Напомним, ранее Татьяна Тарасова пропустила съемки финального этапа проекта «Ледниковый период». Также заслуженный тренер СССР не стала комментировать чемпионат России по фигурному катанию, а до этого отказалась от работы на домашнем этапе Гран-при в Сочи.

12 января на чемпионате Европы по фигурному катанию выступят мужчины и спортивные пары с короткими программами, 13 января – женщины с КП, а пары с ПП. 14 января ритм-танец покажут танцевальные пары, а также выступят мужчины с произвольными программами. 15 января танцоры и женщины представят ПП. В заключительный день соревнований спортсмены выступят с показательными выступлениями.