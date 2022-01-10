Руководство футбольного клуба «Химки» закрыло вопрос о возможном трансфере форварда «Фиорентины» Александра Кокорина после того, как клуб узнал размер зарплаты футболиста. Об этом сообщает Bookmaker-ratings.

30-летний нападающий провел только 4 матча в текущем сезоне чемпионата Италии за «Фиорентину». Итальянцы готовы рассмотреть любой вариант с трансфером футболиста, в том числе аренду с выплатой части заработной платы.

В «Химках» узнали о том, что Кокорин получает в «Фиорентине» 250 тысяч евро или 18 млн рублей в месяц. После этого вопрос с трансфером был закрыт. Руководство клуба считает нецелесообразной тратой денег выплату даже 50 процентов от этой суммы.

Ранее Кокорин играл за «Динамо», «Анжи, «Зенит» и «Сочи». В текущее трансферное окно «Химки» подписали друга Кокорина – полузащитника Павла Мамаева.