Хореограф Мария Касумова высказалась о выступлениях бывшей воспитанницы – чемпионки мира среди юниоров Камиле Валиевой.

Касумова в восторге от физической формы Валиевой, несмотря на то, что девушка растет.

«У нее сейчас пубертатный период. Она растет, превращается из милой девочки в красивую девушку, и дай бог, чтобы все прошло с минимальными проблемами!» – цитирует Касумову «Матч ТВ».

Хореограф рассказала, что Валиева с детства много трудилась. Она продолжала работать даже после жестких падений. Касумова вспомнила, что Камила заставляла ее приходить на каток к 6:45, чтобы кататься дополнительно. И это не желание родителей. Юная фигуристка сама хотела тренироваться, чтобы стать лучше.

Камила Валиева выступит на чемпионате Европы в составе сборной России. Соревнования пройдут с 13 по 16 января.