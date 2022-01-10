Бывшая белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, чему научилась за полгода, проведенные в Польше.

Кристина разобралась с местной валютой и выучила несколько фраз на польском. Также Тимановская начала питаться продуктами, которые были «непозволительной роскошью» в Беларуси. Об этом девушка рассказала в «Инстаграме».

Также Кристина полюбила жизнь в городе, разучилась доверять всем окружающим, стала заказывать больше товаров в онлайн-магазинах. Теперь девушка больше улыбается и старается относиться ко всем проблемам проще.

Тимановская покупает больше готовой еды, старается следить за акциями, чтобы сэкономить деньги. Кроме того, спортсменка научилась сортировать мусор.

Напомним, Кристина Тимановская эмигрировала в Польшу после скандала в сборной Белоруссии на Олимпийских играх в Токио.