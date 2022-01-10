Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об отмене этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Планице (Словения) из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

«Я хочу сказать, что Федерация лыжных гонок клала огромный болт в виде лыжного ботинка на сами лыжные гонки. Ребята приехали с «Тур де Ски» и организация соревнований реально деревенская, вид спорта с таким подходом захачнет«, – цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Комментатор напомнил, что в лыжных гонках невысокий уровень конкуренции.

Губерниев рад, что в биатлоне все работает замечательно. Там организаторы держат ситуацию под контролем. Никаких вспышек коронавируса на соревнованиях у биатлонистов нет.

Дмитрий напомнил, что на «Тур де Ски» упали призовые. Теперь лыжники остались без стартов до Олимпийских игр в Пекине. Губерниеву жалко, что так вышло.