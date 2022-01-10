Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов попал в ковидд-протокол. Об этом сообщает журналист Саманта Пелл в «Твиттере».

Ранее появилась информация о том, что Орлов не вышел на утреннюю раскатку команды. Следующий матч «Кэпиталз» состоится 11 января в 3:00 по московскому времени. «Вашингтон» сыграет с «Бостон Брюинз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В начале января Орлов был травмирован на тренировке. Позже он заявил, что повреждение оказалось несерьезным.

В текущем сезоне Орлов сыграл в 36 матчах. Он набрал 17 очков, забросив четыре шайбы и отдав 13 результативных передач.

«Вашингтон» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 49 очками после 36 игр.