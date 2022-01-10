Срджан Джокович, отец 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема Новака Джоковича, высказался об удовлетворении апелляции на аннулирование австралийской визы.

Напомним, ранее судья удовлетворил протест первой ракетки мира, и Новака выпустили из карантинного отеля. Джокович уже успел потренироваться на корте, готовясь к Australian Open.

Срджан поблагодарил людей по всему миру за то, что они борятся за свободу мысли и слова. Новак, по словам отца, занимается тем же.

«Очевидно, что сильным мира сего не нравилось, что он из маленькой и бедной страны. Они думали, что наделены божественной властью, и им не нравилось, что такой хороший парень может быть лучшим в их буржуазном спорте», – цитирует Джоковича-старшего сербский Telegraf.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.