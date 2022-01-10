«Фиорентина» уступила «Торино» в очередном матче «Серии А». Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Турине и завершилась победой гостей со счетом 0:4.
Счет в матче был открыт на 19-й минуте матча. Гол забил Уилфрид Синго.
На 23-й минуте отличился Йосип Брекало.
Через 8 минут Брекало оформил дубль.
На 13-й минуте второго тайма матча окончательный счет установил Антонио Санабриа.
Российский форвард Александр Кокорин вышел на поле на 73-й минуте матча. Он заменил Душана Влаховича.
«Фиорентина» занимает шестое место в турнирной таблице «Серии А». Команда набрала 32 очка в 20 матчах. Лидирует в чемпионате Италии «Интер». В активе черно-синих 49 баллов.
Александр Кокорин перешел в «Фиорентину» зимой 2021 года.
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