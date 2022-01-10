«Фиорентина» уступила «Торино» в очередном матче «Серии А». Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Турине и завершилась победой гостей со счетом 0:4.

Счет в матче был открыт на 19-й минуте матча. Гол забил Уилфрид Синго.

На 23-й минуте отличился Йосип Брекало.

Через 8 минут Брекало оформил дубль.

На 13-й минуте второго тайма матча окончательный счет установил Антонио Санабриа.

Российский форвард Александр Кокорин вышел на поле на 73-й минуте матча. Он заменил Душана Влаховича.

«Фиорентина» занимает шестое место в турнирной таблице «Серии А». Команда набрала 32 очка в 20 матчах. Лидирует в чемпионате Италии «Интер». В активе черно-синих 49 баллов.

Александр Кокорин перешел в «Фиорентину» зимой 2021 года.