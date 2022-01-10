Василий Березуцкий высказался о возвращении в московский ЦСКА. Главный тренер армейцев – его брат Алексей.

«Слышал ли я что-то о ЦСКА? Впервые слышу! Кто его знает, жизнь покажет…Почитал немного об этом клубе – очень интересно, новые пути развития«, – цитирует Василия пресс-служба ЦСКА.

Березуцкому нравится коллектив. Он считает, что у клуба большое будущее.

«Был ли я знаком с нынешним главным тренером ЦСКА? Не особо. Но, судя по разговору, неплохой чувак«, – заявил Василий.

Напомним, ранее «Краснодар» расстался с тренерским штабом Виктора Ганчаренко. Василий Березуцкий помогал белорусскому специалисту и ушел вместе с ним.

ЦСКА идет на четвертом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков в 18 матчах.