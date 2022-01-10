Журналист Геннадий Орлов прокомментировал переход форварда Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» в «Зенит».

Орлов с опаской относится к этому трансферу. Однако понимает, что если Сергеев забил 40 мячей в ФНЛ, то может помочь «Зениту». Также в пользу Ивана говорит то, что Карпин вызывал его в сборную России.

Журналист считает, что Сергеев не ограничен в футбольных навыках по сравнению с форвардом «Спартака» Александром Соболевым. Иван играет достаточно разнообразно. Он может взаимодействовать с партнерами.

«Недостатки? На мой взгляд, тяжеловат. Может быть, похудеет в «Зените». 26 лет – нормальный возраст. Для Сергеева переход в «Зенит» – это вызов«, – цитирует Орлова «Чемпионат».

Напомним, сегодня, 10 января, Иван Сергеев перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов».