Главный тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов высказался о ситуации с коронавирусом в Континентальной хоккейной лиге.

«Остановить чемпионат – единственное правильное решение. Это связано не с нашим турниром, а с Олимпиадой«, – цитирует Крикунова «BetON».

Главный тренер «Динамо» считает, что игроки сборной России, которые выступают в КХЛ, могут попасть в в список инфицированных коронавирусом. Тогда они не смогут выступить на Олимпийских играх в Пекине. Крикунов считает, что уже сейчас нужно остановить процесс заражения.

По мнению специалиста, сборной России нужно готовиться к Олимпиаде в закрытом режиме. Игроки не должны ни с кем контактировать.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.