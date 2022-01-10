Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба останется в команде. Он не будет уходить из клуба зимой.

Напомним, ранее появилась информация о том, что «Рубин» почти закрыл сделку по переходу Дзюбы в казанский клуб.

Медведев заявил, что информация о трансфере Дзюбы не соответствует действительности.

На вопрос «РБ Спорт», останется ли Артем в «Зените» этой зимой, генеральный директор клуба ответил: «100 процентов«.

В текущем сезоне Дзюба сыграл в 24 матчах за «Зенит». Форвард забил 10 мячей и отдал 4 голевые передачи.

«Зенит» лидирует в чемпионате России. Команда набрала 38 очков.

Сегодня, 10 декабря, команда из Санкт-Петербурга объявила о трансфере форварда Ивана Сергеева из «Крыльев Советов». Эксперты считали, что он приходит на замену Дзюбе.