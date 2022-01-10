Российский форвард санкт-петербургского СКА и молодежной сборной России по хоккею Матвей Мичков вернулся домой из Канады.

Напомним, игроки молодежной сборной России по хоккею попали на карантин во время МЧМ-2022. Даниле Юрову и Матвею Мичкову пришлось остаться в Канаде.

«После восьмидневного карантина ощущения очень положительные и приятные. Организаторы турнира создали все условия, чтобы мы поддерживали форму. У меня в номере стоял велотренажер, который я каждый день крутил«, – цитирует Мичкова Федерация хоккея России.

Матвей добавил, что тренер по физподготовке СКА отправил ему программу занятий. Мичков занимался по ней.

Молодежный чемпионат мира по хоккею был прерван из-за роста случаев заражения коронавирусом.