Чемпионке Европы 2020 года, российской фигуристке Алене Косторной сняли гипс.

Напомним, Косторная сломала правую кисть перед олимпийским чемпионатом России – 2022. Она неудачно упала на тренировке. Из-за этого Алена не смогла принять участия на соревнованиях, где разыгрывались путевки на чемпионат Европы – 2022 и Олимпийские игры – 2022 в Пекине.

Позже Алена Косторная заявила, что будет тренироваться еще один олимпийский цикл.

Чемпионат России выиграла Камила Валиева (283,48 балла). Второй стала Александра Трусова (248,65). Тройку призеров замкнула Анна Щербакова (239,56).

Чемпионат Европы пройдет с 12 по 16 января в Таллине (Эстония).

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.