Двукратный призер Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая назвала причину ухода из спорта.

Слуцкая вспомнила, что первые симптомы ощутила в 23 года. Она находилась на пике карьеры и готовилась к очередным соревнованиям. В процессе тренировок фигуристка стала замечать, что ей трудно дышать. затем начали отекать руки и ноги, появляться кровоподтеки и опухоли.

Как-то утром Слуцкая проснулась и поняла, что не чувствует половину ноги. Фигуристка попала к врачу, который поставил ей диагноз васкулит. Это неизлечимая болезнь. Ирина не смогла продолжить спортивную карьеру.

«Друзья, хочу сразу сказать, что, имея неизлечимую болезнь, необходимо все равно видеть стимул к жизни, а не просто сидеть и «готовиться». Как оказалось, можно прекрасно жить в ремиссии«, – написала Слуцкая в «Инстаграме».