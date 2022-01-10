Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар перенесла операцию на колене. Об этом она сообщила в «Инстаграме».

Напомним, фигуристка упала на съемках шоу «Ледниковый период». Врачи диагностировали разрыв мениска. Волосожар приняла решение продолжить участие в шоу и лишь после завершения съемок сделала операцию.

«Докладываю. Операция прошла успешно, все хорошо. Что надо в колене зашили. Швы наложили. Накормили, спать уложили – почти санаторий«, – написала Волосожар.

Фигуристка добавила, что обезболивающее она попросила ближе к вечеру. Впереди – долгий процесс восстановления.

Волосожар поблагодарила всех, кто за нее переживал и волновался. В комментариях Татьяну поддержала олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.