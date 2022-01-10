Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о ситуации с коронавирусом в команде. Он надеется, что все матчи в КХЛ будут проведены в соответствии с существующим графиком, несмотря на рост числа заболевших COVID-19.

Ротенберг рассказал, что вся команда ревакцинирована. Сотрудники СКА в ежедневном режиме отслеживают здоровье хоккеистов, просят спортсменов и персонал соблюдать санитарные правила.

В СКА, по словам Ротенберга, много кандидатов в сборную России. Поэтому в команде ответственно относятся к мерам по противодействию коронавирусу.

Ротенберг надеется, что остальные клубы Континентальной хоккейной лиги так же ответственно подойдут к этому вопросу. Главный тренер СКА добавил, что команда использует опыт НХЛ, где матчи играют, несмотря на проблемы с коронавирусом.