Форвард Иван Сергеев перешел в «Зенит», Джоковича допустили до участия в Australian Open, Касаткина выиграла матч у экс-чемпионки Australian Open, Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА и другие спортивные новости 12 января в традиционном дайджесте от NVsport.

Иван Сергеев официально стал игроком «Зенита»

26-летний форвард перешел в клуб из Санкт-Петербурга из «Крыльев Советов». Иван Сергеев ранее играл за «Тамбов» и «Торпедо». В августе 2020 года футболист стал выступать за «Крылья Советов». Он забил 40 голов в 39 матчах и помог команде вернуться в РПЛ.

Суд отменил решение о недопуске Джоковича в Австралию

Суд Мельбурна удовлетворил апелляцию сербского теннисиста Новака Джоковича о решении аннулировать его визу в Австралию. Спортсмена отпустили из иммиграционного изолятора, и он провел тренировку на корте.

IIHF 12 января опубликует заявление по участию игроков НХЛ в Олимпиаде-2022

Президент IIHF Люк Тардиф сообщил, что организация сделает дополнительное заявление по поводу поездки игроков НХЛ на Олимпийские игры в Пекине. Выступление запланировано на 12 января.

Касаткина победила чемпионку AO-2020 Кенин на старте турнира в Сиднее

Российская теннисистка Дарья Касаткина выиграла матч у чемпионки Australian Open-2020 Софии Кении на старте турнира в австралийском Сиднее. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0.

Отменены этапы Кубка мира по лыжным гонкам в Паланице. Спортсмены вернутся к соревнованиям на ОИ-2022 в Пекине

Гонки отменили из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Словении. Организаторы не могут гарантировать безопасность участников соревнований. В Планице должны были пройти спринты и скиатлон. Следующим официальным стартом у лыжников станет Олимпиада в Пекине.

Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА

Специалист вошел в тренерский штаб, который возглавляет его брат Алексей. Ранее Василий работал с Виктором Ганчаренко в «Краснодаре». 5 января стало известно об увольнении белорусского специалиста из клуба.