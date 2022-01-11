СКА сыграет с «Ак Барсом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сегодня, 11 января. Матч пройдет в Ледовом дворце Санкт-Петербурга и начнется в 19:30 по московскому времени.

Подопечные Романа Ротенберга выиграли четыре из пяти последних матчей. Команда из Санкт-Петербурга проиграла только «Амуру» со счетом 3:2. СКА одержал победу над «Сибирью», «Адмиралом», «Куньлунем» и «Торпедо».

«Ак Барс» проиграл последний матч «Адмиралу» (4:2). Ранее команда из Татарстана обыграла «Амур», «Сибирь», «Автомобилист» и «Металлург».

СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги с 66 очками. «Ак Барс» идет на третьем месте на Востоке. Команда из Татарстана набрала 64 балла.