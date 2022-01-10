Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что московский клуб пригласил на работу нутрициолога Рикарду Пинту.

Нутрициолог – это специалист по питанию. Он будет составлять рацион для футболистов.

«Клуб действительно пригласил на работу нутрициониста. Его зовут Рикарду Пинту, он португалец. Специалист уже несколько дней находится в Москве, ведет подготовку к сборам по своей линии«, – заявил Зеленов журналистам.

По информации «РБ Спорт» специалиста по нутрициологии пригласил новый тренер «Спартака» Паоло Ваноли.

Ранее появилась информация о том, что в тренерском штабе Ваноли будет работать экс-скаут ПСЖ Лука Каттани. Он стал спортивным директором красно-белых.

«Спартак» идет на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.