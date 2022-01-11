Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович предоставил ложную информацию пограничникам по прилету в Австралию. За суд может лишить его свободы на срок до 12 месяцев. Об этом сообщает The Age.

По информации источника, Джокович при въезде в Австралию сообщил, что не посещал другие страны в последние 14 дней. Это оказалось неправдой. В этот период теннисист летал из Сербии в Испанию.

Подача ложной информации при въезде в страну считается серьезным нарушением, за которое Джоковичу могут присудить лишение свободы на срок до 12 месяцев.

При пересечении границы Джокович заявил, что все документы заполнял не он, а Tennis Australia.

Ранее суд в Мельбурне удовлетворил протест первой ракетки мира, и Новака выпустили из карантинного отеля. Теннисист уже начал готовиться к Australian Open, проведя первую тренировку на корте.