Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова снова оказалась в больнице.

«Я в больнице«, – цитирует Тарасову издание «ВсеПроСпорт».

Известный тренер отказалась сообщить, по какой причине ее госпитализировали.

Напомним, в декабре 2021 года Татьяна Тарасова дважды чувствовала недомогание. Оба раза ее госпитализировали. Из-за этого ей пришлось пропустить съемки финальной части телепроекта «Ледниковый период». Тарасова является председателем жюри шоу.

Ранее появилась информация о том, что Татьяна Тарасова не будет комментировать чемпионат Европы. Также в прошлом году известный специалист отказалась от работы на домашнем этапе Гран-при в Сочи и чемпионате России по фигурному катанию. Такое решение связно с состоянием здоровья Тарасовой.