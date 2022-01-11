Российский теннисист Роман Сафиуллин одержал победу в матче с австралийцем Бернардом Томичем. Встреча прошла в рамках первого раунда квалификации Australian Open.

24-летний российский теннисист выиграл матч со счетом 6:1, 6:4.

В следующем раунде квалификации Сафиуллин сыграет с американским теннисистом Кристофером Юбэнксом.

Напомним, ранее сборная России с Романом Сафиуллиным в составе дошла до полуфинала ATP Cup. 8 января россияне уступили канадцам.

Ранее в квалификации Australian Open сыграл россиянин Евгений Донской. Он проиграл матч австралийцу Максу Перселлу со счетом 4:6, 2:6.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января. Действующий победитель турнира – сербский теннисист Новак Джокович. В прошлом году он обыграл в финале россиянина Даниила Медведева.