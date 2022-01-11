В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Победу во встрече одержали гости (7:3).

В составе победителей дубль оформили Давид Пастрняк и Брэд Маршан. Мэтт Грызлик, Крэйг Смит и Эрик Хаула забросили по шайбе.

У хозяев дважды забил Конор Шири, один раз ворота «Бостона» поразил Ти Джей Оши.

Российские хоккеисты Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отдали по одной голевой передаче.

Ассист Овечкина позволил ему приблизиться к рекорду россиянина Сергея Зубова в Национальной хоккейной лиге. Голевой пас Александра стала 618 в НХЛ. У Зубова 619 голевых передач.