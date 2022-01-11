«Ювентус» заинтересован в услугах 27-летнего иранского форварда «Зенита» Сердара Азмуна. Об этом рассказал журналист Джанлуки Ди Марцио.

Ранее появилась информация о том, что итальянский форвард «Ювентуса» Федерико Кьеза порвал переднюю крестообразную связку и выбыл как минимум до конца текущего сезона. В связи с этим селекционеры «Ювентуса» начали поиск кандидатов на эту позицию. Сердар Азмун считается приоритетным вариантом.

Нападающий «Зенита» нравится главному тренеру «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. К тому же, его трансфер в январе не будет стоить слишком дорого, так как летом у Азмуна истекает срок контракта с командой из Санкт-Петербурга.

В текущем сезоне иранский футболист сыграл в 21 матча во всех турнирах за «Зенит». Азмун забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.