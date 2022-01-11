Российская биатлонистка Кристина Резцова поделилась подробностями о работе с тренером сборной Болгарии Виталием Норицыным.

Резцова рассказала, что делает все тренировки по планам Норицына. Вся работа продумана специалистом. Виталий Викторович следит за состоянием подопечной и вносит коррективы в план.

Кристина рассказала, как к сотрудничеству с Норицыным относится старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов.

«Михаил Викторович проявил гибкость и мудрость, поэтому я тренируюсь с командой, но по своим планам. Надеюсь, мои результаты доказывают, что я двигаюсь в правильном направлении и мне можно доверять», – цитирует Резцову «Лыжный спорт».

Кристина рассказала, что всегда получает помощь от тренеров сборной России, если она требуется.