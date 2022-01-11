Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказался о том, что американский фигурист Тимоти Ледюк, выступающий вместе с Эшли Кейн, станет первым небинарным спортсменом на Олимпийских играх в Пекине.

«Для меня это абсолютно нормальная история. Я спокойно и толерантно отношусь ко всем«, – цитирует Транькова RT.

Олимпийский чемпион добавил, что Ледюк вместе с Кейн во второй раз выиграли чемпионат США. Кроме того, пара два раза попала в топ-10 на первенстве планеты. Траньков считает пару хорошей, но не может назвать ее топовой.

Эксперт считает, что Ледюк и Кейн вряд ли поборются за медали в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Однако в командном турнире пара вполне может помочь сборной США подняться на пьедестал.