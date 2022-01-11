Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович решил готовиться к Australian Open в закрытом режиме. Об этом сообщил журналист Бен Ротенберг в «Твиттере». Соревнования пройдут в Мельбурне с 17 по 30 января.
«Джокович тренируется на арене имени Рода Лэйвера, но они отключили камеры и заперли двери. Охранник сказал мне, что двери откроют тогда, когда Джокович закончит тренировку», – написал Бен Ротенберг.
Ранее Новак Джокович прокомментировал победу в суде Австралии по делу о депортации. Он поблагодарил всех за поддержку.
Напомним, суд постановил, что теннисисту из Сербии незаконно аннулировали визу. Несмотря на это, Джоковича могут депортировать из страны. Это право остается за министром иммиграции Австралии.
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