Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович решил готовиться к Australian Open в закрытом режиме. Об этом сообщил журналист Бен Ротенберг в «Твиттере». Соревнования пройдут в Мельбурне с 17 по 30 января.

«Джокович тренируется на арене имени Рода Лэйвера, но они отключили камеры и заперли двери. Охранник сказал мне, что двери откроют тогда, когда Джокович закончит тренировку», – написал Бен Ротенберг.

Ранее Новак Джокович прокомментировал победу в суде Австралии по делу о депортации. Он поблагодарил всех за поддержку.

Напомним, суд постановил, что теннисисту из Сербии незаконно аннулировали визу. Несмотря на это, Джоковича могут депортировать из страны. Это право остается за министром иммиграции Австралии.