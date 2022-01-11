Мужская сборная России по гандболу объявила состав на чемпионат Европы. Соревнования пройдут в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января.
Тренерский штаб в составе Велимира Петковича, Валентина Бузмакова и Романа Фитилева вызвал следующих игроков.
Вратари: Андрей Верещагин, Артем Грушко и Виктор Киреев.
Левые крайние: Роман Остащенко и Игорь Сорока.
Правые крайние: Дмитрий Корнев и Даниил Шишкарев.
Линейные: Павел Андреев, Александр Ермаков и Радомир Врачевив.
Правые полусредние: Никита Каменев и Александр Котов.
На позицию левых полусредних вызваны Михаил Виноградов, Евгений Дземин, Сергей Косоротов и Дмитрий Санталов.
На место разыгрывающих вызваны Валентин Воробьев и Дмитрий Житников.
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