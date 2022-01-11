Вторая ракетка мира из Белоруссии Арина Соболенко не смогла выйти во второй круг турнира в Аделаиде (Австралия). Теннисистка сенсационно проиграла представительнице Швеции Ребекке Петерсон со счетом 7:5, 1:6, 5:7.

Теннисистки находились на корте 2 часа 20 минут.

Соболенко 8 раз подала навылет, сделала 21 двойную ошибку и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. Ее соперница, занимающая 93-ю строчку рейтинга WTA, совершила 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и сделала 9 из 13 брейков.

В 2022 году Соболенко уже успела совершить 39 двойных ошибок за два матча.

В прошлом сезоне Соболенко выиграла турнир в Абу-Даби (ОАЭ) и соревнования категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Также она два раза дошла до полуфиналов на турнирах «Большого шлема».