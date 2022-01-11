Нападающий «Локомотива» Федор Смолов прошел медицинское обследование перед переходом в московское «Динамо». Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, Смолов прошел медосмотр в Международном центре охраны здоровья для перехода в московское «Динамо». Ранее в этом же месте прошли медицинское обследование остальные футболисты бело-голубых.

Ожидается, что сегодня, 11 января, «Динамо» подпишет контракт с Федором. Завтра форвард должен отправиться с командой на первый сбор. Планируется, что он будет проходить в Катаре и завершится 21 января.

Смолов перешел в «Локомотив» из «Краснодара» летом 2018 года за 9 миллионов евро. В составе железнодорожников Федор провел 98 матчей, забил 29 голов и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Динамо» заплатит за Смолова около 10 миллионов рублей.