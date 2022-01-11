Двукратный олимпийский чемпион 1980 года по биатлону Анатолий Алябьев умер на 71-м году жизни. Об этом сообщил российский комментатор Дмитрий Губерниев.

«Позвонил Костя Бойцов – умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев…Шок…В декабре поздравлял своего друга и кумира с юбилеем, созванивались и на Новый год…Боже мой, дядя Толя…RIP«, – написал Губерниев в сообщении в своем телеграм-канале.

Анатолий Алябьев – двукратный олимпийский чемпион, дважды бронзовый призер чемпионатов мира, чемпион СССР и заслуженный мастер спорта.

Анатолий Алябьев был награжден орденом Трудового Красного Знамени. С 1990 по 1998 год специалист работал тренером в сборной России по биатлону. Алябьев был профессором, кандидатом педагогических наук и членом совета Союза биатлонистов России.