Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду и тренер Александр Жулин назвал «уродом» американского фигуристка Тимоти Ледюка, выступающего в соревнованиях спортивных пар с Эшли Кейн.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Ледюк станет первым небинарным спортсменом на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Жулин поинтересовался, в какой категории будет выступать Ледюк. После того, как тренер узнал, что Ледюк будет кататься с женщиной, высказал свое отношение к трансгендерам.

«Как я к этому отношусь? Ой, да не хочу я этих уродов комментировать, не хочу, не хочу«, – цитирует Жулина «ВсеПроСпорт».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Последним турниром перед у фигуристов перед главным стартом четырехлетия станет чемпионат Европы. Он пройдет с 12 по 16 января 2022 года.