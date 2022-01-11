Защитник «Спартака» Андрей Ещенко на своей странице в Инстаграме опубликовал откровенный снимок. Футболист, которому в начале февраля исполнится 38 лет, сфотографировался в стрингах в душевой кабине.

«Водные процедуры», — прокомментировал фото игрок.

Ещенко выступает за «Спартак» с 2016 года. В текущем сезоне он провёл только один матч за «Спартак-2» в ФНЛ, а за основной состав не сыграл ни разу.

Ранее в карьере Ещенко были иркутская «Звезда», «Химки», киевское и московское «Динамо», «Днепр», киевский «Арсенал», нижегородская «Волга», «Локомотив», «Анжи» и «Кубань». С 2012 по 2014 год он провёл 14 матчей за сборную России и принял участие в ЧМ-2014.