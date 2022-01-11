Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова снова госпитализирована в одну из больниц Москвы. Она сама сообщила об этом корреспондентам.

«РИА Новости Спорт» сообщают, что Тарасова оказалась в стационаре из-за незавершенного курса лечения и постоянных болей.

Напомним, ранее Татьяна Тарасова рассказала, что опять попала в больницу. Заслуженного тренера дважды госпитализировали в декабре 2021 года. Ей пришлось пропустить съемки финальной части проекта «Ледниковый период».

Также по состоянию здоровья Тарасова не смогла работать в качестве комментатора на домашнем этапе Гран-при по фигурному катанию в Сочи и на чемпионате России. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге. Сегодня, 11 января, стало известно, что Татьяна Тарасова не будет работать на чемпионате Европы по фигурному катанию.