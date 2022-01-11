Форвард «Зенита» Сердар Азмун может перейти в итальянскую Серию А. Иранского форварда хочет приобрети «Ювентус».

Журналист TuttoJuve Мирко Ди Натале сообщил в «Твиттере», что клуб из Санкт-Петербурга запросил у итальянцев 20 млн евро за Азмуна. Напомним, летом иранский футболист станет свободным агентом.

Ранее появилась информация о том, что французский «Лион» готов купить Азмуна за 3 млн евро, а британский «Ньюкасл Юнайтед» может приобрести Сердара за 6 млн евро.

В текущем сезоне Сердар Азмун вышел на поле в 21 матче во всех турнирах. Иранец забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Соглашение Азмуна с «Зенитом» истекает в конце сезона.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 25 млн евро. Форвард играет за команду из Санкт-Петербурга с января 2019 года.