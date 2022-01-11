Российский теннисист Даниил Медведев получил второй номер посева на Открытом чемпионате Австралии. Соревнования пройдут в Мельбурне с 17 по 30 января.

Андрей Рублев будет посеян под пятым номером. Аслану Карацеву достался 18-й, Карену Хачанову – 28-й. Первый номер посева достался сербскому теннисисту Новаку Джоковичу.

В женском одиночном разряде посеяны две представительницы сборной России: Анастасия Павлюченкова – под 10-м номером и Дарья Касаткина – под 25-м.

В топ-10 посева у мужчин также вошли Александр Зверев из Германии, Стефанос Циципас из Греции, Рафаэль Надаль из Испании, Маттео Берреттини из Италии, Каспер Рууд из Норвегии, Феликс Оже-Альяссим из Канады и Хуберт Хуркач из Польши.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января 2022 года в Мельбурне.