Московский «Локомотив» убрал из заявки на чемпионат России своего форварда Федора Смолова. Об этом информирует официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

Ранее появилась информация о том, что Федор Смолов близок к переходу в московское «Динамо». Форвард уже прошел медицинский осмотр. Бело-синие предложили Смолову контракт на полтора года с опцией продления еще на один год. «Локомотив» готов отпустить форварда.

Действующее соглашение Смолова с железнодорожниками рассчитано до лета 2022 года. Зарплата Федора в «Локомотиве» равна 3,1 млн евро. Лидеры «Динамо» получают значительно меньше.

31-летний футболист забил семь голов в 15 матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги. «Динамо» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив занимает шестую строчку.