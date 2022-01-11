Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев может перейти в «Рубин». Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, селекционеры казанского клуба давно следят за 23-летним футболистом. «Рубин» планирует арендовать Кучаева с правом выкупа. Армейцам не нравится такой формат сделки. Они хотят подписать договор о полноценном трансфере.

В текущем сезоне Кучаев вышел на поле в 15 матчах ЦСКА. Он забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в четыре миллиона евро.

Константин Кучаев дебютировал в чемпионате России 2 апреля 2017 года. Он вышел на замену в домашнем матче ЦСКА против «Крыльев Советов». В мае 2018 года Кучаев получил разрыв крестообразной связки левого колена.

Кучаев вызывался в сборную России в ноябре 2020 года.