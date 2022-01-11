1 января в большинстве европейских чемпионатов открылось зимнее трансферное окно. В России регистрационный период наступает позднее – 29 января, однако фактические переходы клубы начали осуществлять уже сейчас.

Не стал исключением и «Зенит». Лидер таблицы и действующий чемпион России уже совершил один громкий трансфер, но явно не намерен завершить на этом работу на трансферном рынке. NVsport рассказывает о состоявшихся и возможных трансферах сине-бело-голубых в зимнее окно.

ПРИОБРЕТЕНИЯ

Никита Хайкин (вратарь, 26 лет, «Буде-Глимт»). В чемпионате Норвегии: 29 матчей, 23 пропущенных мяча

Хайкин стал открытием 2021 года для российской футбольной общественности. Голкипер второй раз подряд стал чемпионом Норвегии, пошумел в Лиге Европы, где его «Буде-Глимт» разнёс «Рому» Жозе Моуринью 5:1, а в октябре даже попал в сборную России.

Михаил Кержаков уже немолод, а Станислав Крицюк нестабилен, да ещё и получил травму под конец года.

Одно время в СМИ обсуждалась возможность возвращения Александра Васютина из «Юргордена», но кажется, в «Зените» не слишком рассчитывают на воспитанника команды. По последним данным, шведский клуб продлил аренду до конца 2022 года. Ранее сине-бело-голубые рассматривали вариант передачи Васютина в «Буде-Глимт» как часть компенсации за Хайкина. Теперь, если сделка состоится, то норвежцы получат полную сумму. Благо она не очень большая: по версии Transfermarkt, Хайкин оценивается в 1,5 миллиона евро.

Нурали Алип (защитник, 22 года, «Кайрат»). В чемпионате Казахстана: 25 матчей

В 2021 году молодой защитник окончательно закрепился в составе команды Курбана Бердыева, выиграл Кубок Казахстана и стал основным в сборной. «Зенит» пригласил Алипа на зимний сбор, где примет решение о его приобретении.

Алип играет в центре и может стать неплохим резервистом для «Зенита», который в этом сезоне предпочитает схему в три защитника. За казахстанца говорит и паспорт: как игрок страны ЕАЭС, Алип не считается в России легионером.

Факундо Фариас (полузащитник, 19 лет, «Колон»). В чемпионате Аргентины: 21 матч, 3 гола, 3 передачи

Ещё недавно разговоры о новых легионерах в составе «Зенита» носили чисто гипотетический характер: лимит не позволял чемпионам России заявить ещё иностранцев. Однако недавняя покупка нападающего может сильно изменить расклады.

Фариас, несмотря на юный возраст, может с ходу заиграть в основе «Зенита», поскольку уже зарекомендовал себя в чемпионате Аргентины. Универсальный хавбек может действовать как на флангах, так и в центре полузащиты.

Алексей Миранчук (полузащитник, 26 лет, «Аталанта»). В чемпионате Италии: 11 матчей, 1 гол

Разговоры об интересе «Зенита» к Миранчуку ходят уже не первый месяц. Сделка могла бы стать выгодной для всех: Миранчук получит игровую практику, «Аталанта» избавится от резервиста, в расположении «Зенита» окажется футболист сборной России.

Другой вопрос, что сам Миранчук хочет остаться в Италии. В недавней игре с «Удинезе» (6:2) он вышел на 18 минут и успел отдать две голевых передачи.

Даниил Уткин (полузащитник, 22 года, «Ахмат»). В чемпионате России: 17 матчей, 6 голов

Воспитанник «Краснодара» стал одним из открытий первой части сезона в РПЛ. Уткин с ходу вписался в состав «Ахмата» и стал одним из его лидером. Позиция центрального хавбека у «Зенита» неплохо укомплектована, но в случае ухода Магомеда Оздоева Уткин смог бы достойно его заменить.

Другое дело, что всерьёз об этом трансфере говорить пока рано: хавбека порекомендовал «Зениту» известный петербургский комментатор Геннадий Орлов, и дальше этого совета дело пока не заходило.

Иван Сергеев (нападающий, 26 лет, «Крылья Советов»). В чемпионате России: 18 матчей 6 голов

Первая официальная покупка «Зенита» в зимнее трансферное окно. Сергеев в прошлом сезоне стал рекордсменом ФНЛ по забитым голам, а в нынешнем достойно выступает в Премьер-лиге и уже получил вызов в сборную.

С учётом заявлений руководства «Зенита», что Артём Дзюба никуда не уйдёт, скорей всего, покупка Сергеева означает уход Сердара Азмуна. «Зенит» окончательно переходит на схему с одним форвардом. Очевидно, что Семак сделает ставку на Дзюбу, а Сергеев призван его подменять. Кроме того, при необходимости футболист может выйти и вторым форвардом и даже действовать в подыгрыше. Иными словами, в лице Сергеева «Зенит» получает универсала в расцвете лет.

Агустин Альварес (нападающий, 20 лет, «Пеньяроль»). В чемпионате Уругвая: 26 матчей, 13 голов

В декабре в прессе появилась информация об интересе «Зенита» к молодому форварду сборной Уругвая Агустину Альваресу. Говорилось, что это личная инициатива Александра Медведева, называлась сумма в 15 миллионов евро. Но после перехода Сергеева говорить об этом трансфере можно будет только в том случае, если «Зенит» покинут и Дзюба, и Азмун. Сейчас оба пока что числятся в составе команды.

ПОТЕРИ

Даниил Одоевский (вратарь, 18 лет). В ФНЛ-2 за «Зенит-2»: 6 матчей, 7 пропущенных мячей

Кирилл Кравцов (полузащитник, 19 лет). В РПЛ: 10 матчей, в ФНЛ-2 за «Зенит-2»: 4 матча

Двух дублёров «Зенита» может арендовать зимой «Нижний Новгород». Интерес к футболистам подтвердил гендиректор клуба Равиль Измайлов. Трансферу может поспособствовать имя главного тренера клуба: нижегородцами руководит легенда петербургского футбола Александр Кержаков.

Эмануэль Маммана (защитник, 25 лет). В РПЛ: 4 матча за «Сочи»

Маммана пока что остаётся единственной «потерей» «Зенита» в зимнее трансферное окно. Аргентинец так и не смог доказать свою пригодность команде и последние два сезона выступал на правах аренды в «Сочи». Зимой «Зенит» расторг контракт с Мамманой, и тот вернулся в родной «Ривер Плейт».

Дуглас Сантос (27 лет, защитник). В РПЛ: 15 матчей, 1 передача

В декабре сообщалось, что Дугласа Сантоса хочет подписать «Фламенго». Но всерьёз об этом трансфере говорить нет смысла: «Зенит» вряд ли расстанется со своим ведущим защитником, не найдя подходящей замены. Информации о возможных сменщиках в прессе пока не возникало.

Данил Круговой (23 года, защитник). В РПЛ: 20 матчей

А вот другой левый защитник вполне может сменить зимой клубную прописку. Кругового не устраивает его игровое время в «Зените». Сам он хочет уйти в аренду, но Сергей Семак не хочет расставаться с кандидатом в сборную России.

Магомед Оздоев (29 лет, полузащитник). В РПЛ: 3 матча

Об уходе Оздоева из «Зенита» в «Динамо» слухи ходили ещё летом, но тогда трансфер не состоялся из-за травмы колена хавбека. Сейчас в центре полузащиты «Зенита» достаточно игроков, а Оздоев пропустил почти всю осеннюю часть сезона. Контракт хавбека истекает летом, так что, возможно, «Зенит» решит продать его уже в январе, чтобы заработать хоть какие-то деньги.

Сердар Азмун (26 лет, нападающий). В РПЛ: 15 матчей, 7 голов

Похожая ситуация и с контрактом иранского нападающего. Сага «Азмун уходит из «Зенита» тянется уже неприлично долго, и в СМИ постоянно появляются противоречивые сообщения: то он уже одной ногой ушёл из клуба, то петербуржцы планируют сохранить его до конца сезона.

Однако приобретение Сергеева и намерение «Зенита» сохранить Дзюбу недвусмысленно намекают, кто в команде останется третьим лишним. Азмуна очень хочет приобрести «Лион», но на днях внезапно появился вариант с «Ювентусом». По данным СМИ, игрок очень нравится Массимилиано Аллегри.

Артём Дзюба (33 года, нападающий). В РПЛ: 17 матчей, 10 голов

Основным претендентом на Дзюбу называется «Рубин», которым руководит его хороший знакомый Леонид Слуцкий. Однако по последней информации «Зенит» планирует сохранить его. Гарантии, что Дзюба останется в Петербурге, дал лично Александр Медведев. По всей видимости, голубую футболку нападающий не сменит как минимум до лета. Но исключать его уход всё ещё пока рано.