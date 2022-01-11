За прошедшие сутки в России выявлено 17 525 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Из них 2280 – без клинических проявлений.

Нарастающим итогом с начала пандемии зарегистрировано 10 684 204 случая инфицирования COVID-19.

За последние сутки медики выписали по выздоровлении 25 216 человек. В Москве – 2692, в Санкт-Петербурге – 2576, в Воронежской области – 1274.

За весь период специалисты выписали по выздоровлении 9 732 018 человек.

За прошедшие сутки 783 человека умерло от коронавируса. За весь период с начала пандемии с болезнью не справилось 317 687 человек.

Роспотребнадзор сообщает, что за весь период проведено более 243,9 млн лабораторных исследований на коронавирус. Из них 358 тысяч – за прошедшие сутки. Медики продолжают наблюдать за состоянием 922 965 человек.