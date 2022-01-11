Тренерский штаб сборной России определился с составом команды на Олимпийские игры в Пекине. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В составе женской команды выступят победительница «Тур де Ски» – 2021/2022 Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева и Мария Истомина.

В составе мужской команды выступят Александр Большунов, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Илья Семиков и Артем Мальцев.

Напомним, вчера, 10 декабря, появилась информация об отмене очередного этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Соревнования должны были пройти в Планице (Словения).

Таким образом, спортсмены остались без официальных стартов до Олимпийских игр. Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.