Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала новость и смерти двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Анатолия Алябьева.

Анатолий Алябьев скончался сегодня, 11 января, в возрасте 70 лет.

Резцова заявила, что дружила с Анатолием Николаевичем. Она назвала его классным товарищем, умным и инттеллигентным человеком. Резцова добавила, что очень любила и уважала Алябьева.

«Очень неожиданно. Просто кошмар. Умнейший человек, который в любой момент поможет и подскажет. Мы были прямо дружбаны«, – цитирует Резцову «Чемпионат».

Анатолий Алябьев – двукратный чемпион и обладатель бронзы Олимпийских игр в Лейк-Плэсиде. Также биатлонист дважды завоевывал третье место на чемпионатах мира в составе эстафеты.